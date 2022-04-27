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Директор УПЛ: Важно сохранить интересы клубов низших лиг

Премьер-лига
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Нужно учитывать то, что сезон был досрочно завершен из-за войны

Директор УПЛ: Важно сохранить интересы клубов низших лиг

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, какие команды в каких еврокубках будут представлять Украину в следующем сезоне.

"За проведение Кубка Украины отвечает УАФ. В настоящее время клубы "Шахтер" и "Динамо" представляют Украину в Лиге Чемпионов. "Шахтер" стартует с плей-офф, а "Динамо" со второго квалификационного раунда. "Днепр-1" стартует с плей-офф Лиги Европы, а футбольные клубы "Ворскла" и "Заря" будут представлять Украину в Лиге Конференций. Они будут стартовать с третьего и второго квалификационного раунда соревнований.

Есть идея, возможно немного забегаю на перед, чтобы никто не вылетал, учитывая то, что сезон не был завершен. Важно сохранить интересы всех клубов, в том числе и ПФЛ, которые боролись за право повыситься в классе. Поэтому, чтобы все были удовлетворены, это будет учтено, и мы вынесем решение, которое будет устраивать все стороны", — сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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