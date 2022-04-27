Йовичевич: Я не могу просто так уйти из Днепра-1 - я не такой человек

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич в интервью хорватскому изданию Sportske Novosti заявил, что не собирается покидать украинский клуб в такое трудное время.

"Я немного стабилизировался после первого шока и страха. Слежу за тем, что происходит в Украине, постоянно на связи с людьми, которые там, со своими игроками и руководством клуба. Я верю, как и все, что это безумие скоро закончится, и, хотя бы будет перемирие, чтобы жизнь, а вместе с ней и футбол, начала возвращаться в нормальное состояние.

Мой контракт с "Днепром-1" еще действует, и я вижу себя тренером этого клуба и в будущем. С момента, как все началось, я получил много предложений, мне постоянного кто-то звонит, но я всем отказал, и дальше буду отказывать. Я не могу просто так уйти, это было бы несправедливо к тем людям, к клубу, ко всему, что переживают украинцы - я не такой человек.

Мои мысли и сердце с ними, я верю, что скоро мы снова будем вместе, играть в футбол и продолжим там, где остановились. Я пока не думаю о том, чтобы покинуть клуб. Конечно, если это все, не дай бог, затянется, я посмотрю, что будет, но сейчас я тренер "Днепра-1" и хочу им остаться", - сказал Йовичевич.