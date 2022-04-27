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Майкон зажигает. Хавбек оформил дубль за Коринтианс в Кубке Либертадорес
Бразилец помог одержать победу своей команде
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
В рамках матча третьего тура группового этапа Кубка Либертадорес "Коринтианс" одержал победу над "Бока Хуниорс" со счетом 2:0. А главным героем поединка стал полузащитник Майкон, права которого принадлежат "Шахтеру".
24-летний бразилец открыл счет на 5-й минуте встречи, а во второй тайме забил второй мяч и принес победу своей команде. Это первые результативные действия Майкона в 6 матчах после возвращения в Бразилию.
Такой итоговый результат позволил "Коринтиансу" набрать 6 очков и возглавить группу Е.
Напомним, что Майкон принадлежит донецкому "Шахтеру", но до конца 2022 года будет выступать за "Коринтианс" на правах аренды.
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