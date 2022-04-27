Майкон зажигает. Хавбек оформил дубль за Коринтианс в Кубке Либертадорес

В рамках матча третьего тура группового этапа Кубка Либертадорес "Коринтианс" одержал победу над "Бока Хуниорс" со счетом 2:0. А главным героем поединка стал полузащитник Майкон, права которого принадлежат "Шахтеру".

24-летний бразилец открыл счет на 5-й минуте встречи, а во второй тайме забил второй мяч и принес победу своей команде. Это первые результативные действия Майкона в 6 матчах после возвращения в Бразилию.

Такой итоговый результат позволил "Коринтиансу" набрать 6 очков и возглавить группу Е.

Напомним, что Майкон принадлежит донецкому "Шахтеру", но до конца 2022 года будет выступать за "Коринтианс" на правах аренды.