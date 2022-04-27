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Помогал Украине. Защитник Шахтера присоединился к команде в Турции

Премьер-лига
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Футболист уже приступил к тренировкам

Помогал Украине. Защитник Шахтера присоединился к команде в Турции

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко присоединился к тренировкам донецкой команды в Турции.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии футболист находился в Украине, где материально помогал армии и беженцам. более того, защитник сборной Украины был в рядах территориальной обороны в Полтавской области.

На данный момент "Шахтер" находится в турецкой Анталье и проводит благотворительные поединки в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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