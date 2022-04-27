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Шаран: Селезнев больше всех расстроен, что не может играть
Опытный бомбардир давно охотился за рекордом
Фото: ФК Минай
Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал, как проходят тренировки его команды в военное время. К примеру, к закарпатцам присоединился футболист "Зари" Сергей Булеца.
"Мы вчера встречались с ребятами, которые остались в Ужгороде. Я у них спросил: что они хотят видеть на данном этапе. Футболисты сказали, что самое главное для них — тренироваться, и чтобы было питание. Президент разрешил тренироваться и питаться на базе. У нас там живут много беженцев еще со второго дня войны, их кормят в трёхразовом режиме.
Также с нами будут ребята из U-19 и Булеца, который тоже занимается здесь. Сегодня я наблюдал на тренировке 12 человек с вратарями.
Все ребята расстроены, что не могут играть, особенно Селезнев. Перед началом второго круга он был в хорошей форме, а теперь переживает из-за возраста. Я его успокоил: "Не переживай, будем дальше работать. Дай Бог, чтобы начался следующий чемпионат, а там еще попылишь на футбольных полях Украины", - рассказал Шаран.
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