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Шапаренко: Дома моих родителей в Донецкой области больше нет
Это звучит грустно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о тяжелой ситуации в своей родной области. Помимо этого, прокомментировал важность благотворительных игр киевлян.
"Этими матчами мы помогаем Украине, приносим людям хотя бы какие-то позитивные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за тем, что сейчас происходит. Стараемся собрать денег и переводим их на фронт.
Там, где родители мои жили, в Донецкой области, там уже все, вроде как россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь поменялась не в лучшую сторону", - рассказал Шапаренко.
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