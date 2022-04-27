Директор Александрии: У нас были хорошие шансы на еврокубки

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев дал свой комментарий касательно досрочно завершения украинского чемпионата. Напомним, что данное решение было принято из-за продления военного положения в стране.

"В регламенте четко прописано, что финальным является положение команд, в котором они находились в турнирной таблице на момент последнего сыгранного тура. Таким образом, нам ничего не оставалось, как зафиксировать этот факт. То есть ничего нового мы не придумывали.

Сработали согласно регламенту, так как уже пришло время определиться с командами, которые будут представлять нашу страну в еврокубках. Конечно, мы недовольны, так как хотели выступить на европейской арене.

Я считаю, что у нас были хорошие шансы на то, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас без толку фантазировать об этом", - цитирует Китаева FanDay.

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Отметим, что зимой "горожане" серьезно укрепили состав, подписав Авагимяна, Калитвинцева, Костышина и Валерия Бондаренко.