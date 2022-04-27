Китаев: Трансфер Калитвинцева? Александрия ничего не нарушала

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказал свою точку зрения касательно трансфера Владислава Калитвинцева.

"Я сейчас очень спокойно отношусь ко всему, что связано с футболом. Сейчас можно говорить о чем угодно. Закончится война, начнем работать, и сразу будет видно, кто от чего отказывается и кто чего хочет.

А вообще я думаю, что это вполне нормальный и разумный шаг руководства "Десны" отказаться от претензий, потому что "Александрия", на мой взгляд, ничего не нарушала. К нам пришел футболист, который из-за задолженностей по зарплате в одностороннем порядке разорвал контракт со своим предыдущим клубом", - заявил Китаев.