Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Китаев: Трансфер Калитвинцева? Александрия ничего не нарушала
Директор "горожан" о спорном переходе
Фото: ФК Александрия
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказал свою точку зрения касательно трансфера Владислава Калитвинцева.
"Я сейчас очень спокойно отношусь ко всему, что связано с футболом. Сейчас можно говорить о чем угодно. Закончится война, начнем работать, и сразу будет видно, кто от чего отказывается и кто чего хочет.
А вообще я думаю, что это вполне нормальный и разумный шаг руководства "Десны" отказаться от претензий, потому что "Александрия", на мой взгляд, ничего не нарушала. К нам пришел футболист, который из-за задолженностей по зарплате в одностороннем порядке разорвал контракт со своим предыдущим клубом", - заявил Китаев.
Популярное сейчас
- Бойцы 72-й ОМБр освободили украинское село и взяли в плен нескольких оккупантов - ФОТО
- Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина
- Вице-президент Газпромбанка уехал из россии в Украину и вступил в территориальную оборону
- Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ