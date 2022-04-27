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Китаев: Трансфер Калитвинцева? Александрия ничего не нарушала

Премьер-лига
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Директор "горожан" о спорном переходе

Китаев: Трансфер Калитвинцева? Александрия ничего не нарушала

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
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Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказал свою точку зрения касательно трансфера Владислава Калитвинцева.

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"Я сейчас очень спокойно отношусь ко всему, что связано с футболом. Сейчас можно говорить о чем угодно. Закончится война, начнем работать, и сразу будет видно, кто от чего отказывается и кто чего хочет.

А вообще я думаю, что это вполне нормальный и разумный шаг руководства "Десны" отказаться от претензий, потому что "Александрия", на мой взгляд, ничего не нарушала. К нам пришел футболист, который из-за задолженностей по зарплате в одностороннем порядке разорвал контракт со своим предыдущим клубом", - заявил Китаев.

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В статье: Владислав Калитвинцев ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
FanDay

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