Ванат: Во время гимна в Дортмунде по коже бежали мурашки

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат поделился впечатлениями от благотворительного матча с дортмундской "Боруссией" (3:2), в котором он отметился дублем.

— Влад, в матче против дортмундской "Боруссии" ты забил два мяча. В твоей карьере это пока был самый сильный соперник?

— Да, так и есть. С командами такого уровня я еще не играл, к тому же на таком стадионе и в присутствии такого количества зрителей. На игре была потрясающая атмосфера, и даже опытные ребята отметили, что это никакой не товарищеский матч. Перед выходом на поле, а особенно во время Гимна Украины по коже бежали мурашки…

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Все мы понимаем, для чего и для кого сейчас тренируемся и играем, поэтому вдвойне приятно, что показали хороший футбол и смогли победить серьезного противника.

— Главная звезда "Боруссии" — Эрлинг Холанд. Кто для тебя пример среди современных нападающих?

— В тройку лучших я, пожалуй, включу Карима Бензема, Роберта Левандовского и Криштиану Роналду, а потом поставил бы Холанда.

— После матча телефон у тебя был красный?

— После каждой тренировки, после каждой игры каждый футболист "Динамо", заходя в раздевалку, первым делом начинает читать новости. В Дортмунде я тоже сначала полистал ленту, а уже потом ответил родным и близким. Все мы мечтаем о том, чтобы как можно раньше вернуться в мирную и свободную Украину.

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— Какие впечатления от благотворительного тура "Динамо"?

— Мы серьезно работаем, тренируемся, а все эти матчи — это что-то особенное. Все ребята стараются, хотят себя проявить. Нас хорошо поддерживают на всех стадионах, а мы в свою очередь хотим таким образом поддержать страну в такой сложный период. Поддержать ВСУ — вот они для меня и для всех нас сейчас главные кумиры.

— Кто-то из твоих близких сейчас на фронте?

— Друзья, знакомые пошли служить, как в ВСУ, так и в тероборону. Стараюсь им помогать, чем могу. Сейчас вся наша Украина, как один большой кулак.

— Родители дома?

— Да, в Каменец-Подольском. Там сейчас много переселенцев, и они тоже оказывают им всяческую поддержку.

— Уже скоро у многих футболистов "Динамо" будет не только благотворительная миссия. Ждешь вызова в молодежную сборную Украины?

— Конечно. И не только я — мы с ребятами часто об этом говорим. Защищать честь страны всегда было круто, а в нынешней ситуации это вообще не обсуждается. В молодежке хороший коллектив, и у нас хорошие шансы на выход из группы, - рассказал Ванат.