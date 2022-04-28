Вице-президент Мариуполя опроверг слухи о прекращении существования клуба

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал слухи в СМИ о том, что азовский клуб прекратил свое существование.

"За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей". Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "измены" на пустом месте, это будет однозначно работать на нашего врага.

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И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский "Мариуполь" жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола", - написал Санин на своей странице в Facebook.