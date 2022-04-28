Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Мариуполя опроверг слухи о прекращении существования клуба
Украинский клуб будеть жить
Фото: ФК Мариуполь
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал слухи в СМИ о том, что азовский клуб прекратил свое существование.
"За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей". Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "измены" на пустом месте, это будет однозначно работать на нашего врага.Читайте такжеСанин: Финансирование ФК Мариуполь приостановлено
И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский "Мариуполь" жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола", - написал Санин на своей странице в Facebook.
Популярное сейчас
- Ливерпуль – Вильярреал. 2:0. Задел на английский финал – обзор матча
- Белорусского таксиста, который отказался везти русского военного, обвиняют в экстремизме
- Серия А. Интер проигрывает и остается вторым, 4:4 Аталанты, 0:4 Фиорентины
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям