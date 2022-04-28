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Сегодня Динамо сыграет против действующего чемпиона Хорватии

Премьер-лига
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Пятый матч в рамках благотворительного турне

Сегодня Динамо сыграет против действующего чемпиона Хорватии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 28 апреля, "Динамо" проведет свой пятый матч в рамках благотворительного турне в Европе. На этот раз динамовцы встретятся с действующим чемпионом Хорватии - загребским "Динамо".

Встреча состоится на стадионе "Максимир". Начало поединка - в 19:00 (по киевскому времени).

Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, "Динамо" Киев TV, на платформах Киевстар и Vodafone TV, YouTube-каналах "Динамо" Киев и Footballhub. Добавим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине.

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев)
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