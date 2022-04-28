Шахтер собрал 2,5 миллиона гривен за благотворительный матч с Лехией

"Шахтер" отчитался о своей прибыли за благотворительный матч против "Лехии", который состоялся в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Напомним, что поединок завершился победой "горняков" со счетом 3:2.

Благодаря проведению этой игры удалось заработать 2,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба донецкого клуба. Добавим, что на игре "Шахтера" против "Олимпиакоса" было собрано 3,2 млн гривен, а на матче против "Фенербахче" - 5 млн гривен. Общая сумма за три поединка составляет 10,7 млн гривен.

Эти средства передадут защитникам Украины, украинским гражданам и медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Следующую игру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace "Шахтер" проведет 1 мая в Хорватии с "Хайдуком" (Сплит).