Йовичевич посетил расположение Динамо накануне благотворительного матча

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич посетил отель в Загребе, где остановилось киевского "Динамо".

Хорватский специалист побывал на тренировке киевского клуба, сообщает пресс-служба днепрян. В частности, наставник днепрян сделал пару кадров с футболистами.

Отметим, что сейчас вместе с "Динамо" в благотворительных матчах принимает участие нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Форвард просто поддерживает форму с "бело-синими" до отъезда в расположение национальной сборной Украины.

Напомним, что сегодня в столице Хорватии пройдет благотворительный матч, в котором встретятся киевское и загребское "Динамо".