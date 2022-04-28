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Йовичевич посетил расположение Динамо накануне благотворительного матча
Хорватский тренер посетил отель киевлян в Загребе
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич посетил отель в Загребе, где остановилось киевского "Динамо".
Хорватский специалист побывал на тренировке киевского клуба, сообщает пресс-служба днепрян. В частности, наставник днепрян сделал пару кадров с футболистами.
Отметим, что сейчас вместе с "Динамо" в благотворительных матчах принимает участие нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Форвард просто поддерживает форму с "бело-синими" до отъезда в расположение национальной сборной Украины.
Напомним, что сегодня в столице Хорватии пройдет благотворительный матч, в котором встретятся киевское и загребское "Динамо".
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