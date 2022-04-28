  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич посетил расположение Динамо накануне благотворительного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич посетил расположение Динамо накануне благотворительного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорватский тренер посетил отель киевлян в Загребе

Йовичевич посетил расположение Динамо накануне благотворительного матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич посетил отель в Загребе, где остановилось киевского "Динамо".

Хорватский специалист побывал на тренировке киевского клуба, сообщает пресс-служба днепрян. В частности, наставник днепрян сделал пару кадров с футболистами.

Читайте такжеЙовичевич: Я не могу просто так уйти из Днепра-1 — я не такой человек

Отметим, что сейчас вместе с "Динамо" в благотворительных матчах принимает участие нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Форвард просто поддерживает форму с "бело-синими" до отъезда в расположение национальной сборной Украины.

Напомним, что сегодня в столице Хорватии пройдет благотворительный матч, в котором встретятся киевское и загребское "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 14:44
Майбутній тренер ДИНАМО (Київ)....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде