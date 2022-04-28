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Суркис: Что заставило путина напасть на Украину? Шизофрения, другого объяснения у меня нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение президента киевлян

Суркис: Что заставило путина напасть на Украину? Шизофрения, другого объяснения у меня нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими войны от нападения России на Украину.

"Послушайте, очень тяжело смотреть на весь геноцид, который происходит в Мариуполе. Это прекрасные люди, невинные жертвы этой войны...

В европейских СМИ ситуация описывается реалистично. Но я бы сказал, что реальность еще хуже и тяжелее. Мой дом находится в десяти километрах от Бучи, там происходили ужасные вещи. Они пришли и убили мирных жителей, они напали на мою родину.

Раньше у нас не было достаточно количества артиллерии, чтобы мы могли эффективно защищаться и противостоять им. Хотели взять Донбасс, теперь хотят всю Украину.

Что заставило путина так поступить? Не знаю. Руководство Украины пытается вести переговоры, а они убивают невинных людей. Шизофрения, другого объяснения у меня нет. Мы боремся за свою свободу, у нас смелый Президент, и я уверен, что мы победим", - заявил Суркис в интервью Večernji list.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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