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Суркис: Что заставило путина напасть на Украину? Шизофрения, другого объяснения у меня нет
Мнение президента киевлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими войны от нападения России на Украину.
"Послушайте, очень тяжело смотреть на весь геноцид, который происходит в Мариуполе. Это прекрасные люди, невинные жертвы этой войны...
В европейских СМИ ситуация описывается реалистично. Но я бы сказал, что реальность еще хуже и тяжелее. Мой дом находится в десяти километрах от Бучи, там происходили ужасные вещи. Они пришли и убили мирных жителей, они напали на мою родину.
Раньше у нас не было достаточно количества артиллерии, чтобы мы могли эффективно защищаться и противостоять им. Хотели взять Донбасс, теперь хотят всю Украину.
Что заставило путина так поступить? Не знаю. Руководство Украины пытается вести переговоры, а они убивают невинных людей. Шизофрения, другого объяснения у меня нет. Мы боремся за свою свободу, у нас смелый Президент, и я уверен, что мы победим", - заявил Суркис в интервью Večernji list.
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