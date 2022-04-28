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СМИ: Шахтер может проводить еврокубковые матчи в Польше
"Горнякам" понравилась арена в Гданьске
Фото: ФК Шахтер
После досрочного завершения украинского чемпионата, "Шахтер" официально закрепил за собой право играть в ЛЧ в следующем сезоне. Будет это сразу в группе или в раунде отбора - стане известно позже.
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Interia Sport передает, что "горняки" рассматривают вариант проведения домашних еврокубковых матчей за пределами Украины. А точнее, в Гданьске.
Здесь "горняки" провели свой благотворительный матч против "Лехии", где им понравились стадион и инфраструктура.
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Источник:Interia Sport
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