СМИ: Шахтер может проводить еврокубковые матчи в Польше

После досрочного завершения украинского чемпионата, "Шахтер" официально закрепил за собой право играть в ЛЧ в следующем сезоне. Будет это сразу в группе или в раунде отбора - стане известно позже.

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Interia Sport передает, что "горняки" рассматривают вариант проведения домашних еврокубковых матчей за пределами Украины. А точнее, в Гданьске.

Здесь "горняки" провели свой благотворительный матч против "Лехии", где им понравились стадион и инфраструктура.