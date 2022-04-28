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СМИ: Шахтер может проводить еврокубковые матчи в Польше

Премьер-лига
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"Горнякам" понравилась арена в Гданьске

СМИ: Шахтер может проводить еврокубковые матчи в Польше

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

После досрочного завершения украинского чемпионата, "Шахтер" официально закрепил за собой право играть в ЛЧ в следующем сезоне. Будет это сразу в группе или в раунде отбора - стане известно позже.

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Interia Sport передает, что "горняки" рассматривают вариант проведения домашних еврокубковых матчей за пределами Украины. А точнее, в Гданьске.

Здесь "горняки" провели свой благотворительный матч против "Лехии", где им понравились стадион и инфраструктура.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Interia Sport

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