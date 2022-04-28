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С Довбиком и Ванатом, но снова без Цыганкова. Состав Динамо на игру против Загреба

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересное сочетание футболистов

С Довбиком и Ванатом, но снова без Цыганкова. Состав Динамо на игру против Загреба

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной благотворительный матч. В соперниках - также "Динамо", только из Загреба.

Стал известен состав киевлян на данную встречу. В старте выйдет автор дубля в ворота "Боруссии" Ванат, лучший бомбардир УПЛ Довбик, однако не нашлось места для Цыганкова и Беседина. Снова.

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Стартовый состав "Динамо": Бойко – Караваев, Попов, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Ванат – Довбик

Запасные: Бущан, Нещерет, Бурда, Андриевский, Гармаш, Забарный, Кулач, Кравченко, Дубинчак, Боль, Бражко, Антюх

Начало матча "Динамо" - "Динамо" Загреб в 19:00.

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В статье: Динамо (Киев)
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