  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один дубль Ваната. Динамо сыграло вничью в благотворительном матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один дубль Ваната. Динамо сыграло вничью в благотворительном матче

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

У Владислава четыре гола в двух поединках

Еще один дубль Ваната. Динамо сыграло вничью в благотворительном матче

Фото: GNK Dinamo Zagreb

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой очередной благотворительный матч. На этот раз в Хорватии против местного "Динамо".

После феерии в игре с "Боруссией", многие ждали нового подвига от Владислава Ваната. Так и случилось, поскольку молодой форвард киевлян уже к 16-й минуте выстрелил дублем. "Бело-синие" в целом очень добротно выглядели в первой половине первого тайма. Однако после все изменилось.

Загреб стал давить, что вылилось в два забитых гола уже со стороны хозяев. Вначале шедевр Вукотича, после - молниеносный проход Менало - вот вам и 2:2. Насыщенный первый тайм. Очень. Вторая половина была уже не столь зрелищной. Ничейный счет и большое количество замен не сильно изменили ситуацию. Судя по всему, весь запал иссяк еще в первые 45 минут.

2:2. Боевая ничья "Динамо" и "Динамо" в благотворительном поединке.

Благотворительный матч, 28.04.2022
"Динамо" - "Динамо" Загреб 2:2
Голы: Ванат 8, 16 - Вукотич 29, Менало 38
"Динамо": Бойко — Караваев (Кравченко 46), Попов (Бурда 64), Сирота (Забарный 46), Вівчаренко (Дубинчак 46) — Сидорчук (Андриевский 46), Шепелев (Гармаш 46)— Шапаренко (Антюх 46), Буяльский (Бражко 74), Ванат — Довбик

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
28.04.2022 в 20:59
много ошибок -так играть нельзя и за чем вам Кулач--всё равно он не будет играть в основе ДК
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде