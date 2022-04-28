Еще один дубль Ваната. Динамо сыграло вничью в благотворительном матче

Киевское "Динамо" провело свой очередной благотворительный матч. На этот раз в Хорватии против местного "Динамо".

После феерии в игре с "Боруссией", многие ждали нового подвига от Владислава Ваната. Так и случилось, поскольку молодой форвард киевлян уже к 16-й минуте выстрелил дублем. "Бело-синие" в целом очень добротно выглядели в первой половине первого тайма. Однако после все изменилось.

Загреб стал давить, что вылилось в два забитых гола уже со стороны хозяев. Вначале шедевр Вукотича, после - молниеносный проход Менало - вот вам и 2:2. Насыщенный первый тайм. Очень. Вторая половина была уже не столь зрелищной. Ничейный счет и большое количество замен не сильно изменили ситуацию. Судя по всему, весь запал иссяк еще в первые 45 минут.

2:2. Боевая ничья "Динамо" и "Динамо" в благотворительном поединке.

Благотворительный матч, 28.04.2022

"Динамо" - "Динамо" Загреб 2:2

Голы: Ванат 8, 16 - Вукотич 29, Менало 38

"Динамо": Бойко — Караваев (Кравченко 46), Попов (Бурда 64), Сирота (Забарный 46), Вівчаренко (Дубинчак 46) — Сидорчук (Андриевский 46), Шепелев (Гармаш 46)— Шапаренко (Антюх 46), Буяльский (Бражко 74), Ванат — Довбик