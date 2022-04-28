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Два от Ваната и боевая ничья. Динамо - Динамо Загреб 2:2. Видео голов и обзор матча
Очень веселый первый тайм
Фото: GNK Dinamo
Вашему вниманию видеообзор благотворительного матча между киевским "Динамо" и их тезками из Загреба. "Сине-белые" вели со счетом 2:0, однако после упустили победу. Ничья с четырьмя голами на двоих.
Благотворительный матч, 28.04.2022
"Динамо" - "Динамо" Загреб 2:2
Голы: Ванат 8, 16 - Вукотич 29, Менало 38
"Динамо": Бойко — Караваев (Кравченко 46), Попов (Бурда 64), Сирота (Забарный 46), Вівчаренко (Дубинчак 46) — Сидорчук (Андриевский 46), Шепелев (Гармаш 46)— Шапаренко (Антюх 46), Буяльский (Бражко 74), Ванат — Довбик
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