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Два от Ваната и боевая ничья. Динамо - Динамо Загреб 2:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень веселый первый тайм

Два от Ваната и боевая ничья. Динамо - Динамо Загреб 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: GNK Dinamo

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор благотворительного матча между киевским "Динамо" и их тезками из Загреба. "Сине-белые" вели со счетом 2:0, однако после упустили победу. Ничья с четырьмя голами на двоих.

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Благотворительный матч, 28.04.2022
"Динамо" - "Динамо" Загреб 2:2
Голы: Ванат 8, 16 - Вукотич 29, Менало 38
"Динамо": Бойко — Караваев (Кравченко 46), Попов (Бурда 64), Сирота (Забарный 46), Вівчаренко (Дубинчак 46) — Сидорчук (Андриевский 46), Шепелев (Гармаш 46)— Шапаренко (Антюх 46), Буяльский (Бражко 74), Ванат — Довбик

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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