Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент УАФ: К сожалению, есть клубы, которые могут исчезнуть
Андрей Павелко оценил ситуацию в украинском футболе во время войны
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Президент УАФ Андрей Павелко считает, что некоторые украинские клубы могут прекратить свое существование в результате войны.
"К сожалению, да. У нас сейчас нет никакого заявления о завершении футбольной деятельности, но, к сожалению, мы все понимаем, что война обязательно коснется всех ветвей нашей жизни. И сказать, что все клубы обязательно будут продолжать существовать – это фантастически, мы бы очень хотели.
С каждым президентом я отдельно разговариваю много времени. Сейчас у меня нет от ПФЛ и УПЛ отчетов о завершении существования клубов. Да, возможно, у нас есть проблемы в коммуникации с Херсоном, Новой Каховкой, Мелитополем. Да, это наше сейчас положение", - заявил Павелко.
Популярное сейчас
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Официально: Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины
- Посол США в ОБСЕ: россия разрабатывает для Украины новую "конституцию"
- Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО