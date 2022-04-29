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Президент УАФ: К сожалению, есть клубы, которые могут исчезнуть

Премьер-лига
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Андрей Павелко оценил ситуацию в украинском футболе во время войны

Президент УАФ: К сожалению, есть клубы, которые могут исчезнуть

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что некоторые украинские клубы могут прекратить свое существование в результате войны.

"К сожалению, да. У нас сейчас нет никакого заявления о завершении футбольной деятельности, но, к сожалению, мы все понимаем, что война обязательно коснется всех ветвей нашей жизни. И сказать, что все клубы обязательно будут продолжать существовать – это фантастически, мы бы очень хотели.

С каждым президентом я отдельно разговариваю много времени. Сейчас у меня нет от ПФЛ и УПЛ отчетов о завершении существования клубов. Да, возможно, у нас есть проблемы в коммуникации с Херсоном, Новой Каховкой, Мелитополем. Да, это наше сейчас положение", - заявил Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Суспільне

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