Динамо собрало значительную сумму за благотворительный матч с Легией

Поединок с польской "Легией" стал первым для "Динамо" в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" ("Match for Peace! Stop the War!").

Матч прошел 12 апреля в Варшаве на Stadion Legii и завершился победой киевлян со счетом 3:1.

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С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, которые поступали в течение телевизионной трансляции, а также продажи атрибутики удалось собрать значительную сумму – 220 тысяч евро (точная сумма - 1,042,000 злотых).

28 апреля, клуб "Легия" передал эти средства послу Украины в Польше. Наше Посольство передаст деньги организациям, занимающимся поддержкой украинских беженцев.