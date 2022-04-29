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Динамо собрало значительную сумму за благотворительный матч с Легией

Премьер-лига
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Средства уже передали украинскому послу в Польше

Динамо собрало значительную сумму за благотворительный матч с Легией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поединок с польской "Легией" стал первым для "Динамо" в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" ("Match for Peace! Stop the War!").

Матч прошел 12 апреля в Варшаве на Stadion Legii и завершился победой киевлян со счетом 3:1.

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С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, которые поступали в течение телевизионной трансляции, а также продажи атрибутики удалось собрать значительную сумму – 220 тысяч евро (точная сумма - 1,042,000 злотых).

28 апреля, клуб "Легия" передал эти средства послу Украины в Польше. Наше Посольство передаст деньги организациям, занимающимся поддержкой украинских беженцев.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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