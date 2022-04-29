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Надеин: Возможно, будет рассматриваться вариант начать сезон на Западе Украины
Стадион в Ровно планируют завершить уже в этом году
Фото: НК Верес
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал досрочное завершение чемпионата Украины сезона 2021/22.
"Участвовал в заседании представителей клубов Украинской Премьер-лиги в Ужгороде. Там приняли решение, которое поддержали единогласно, что по состоянию на 24 февраля чемпионат завершен.
Приняли решение не вручать медали. Соответственно, "Верес" занял 9-е место турнирной таблицы. То есть мы в десятке самых лучших! Теперь вопрос – как и где начать следующий чемпионат.Читайте такжеПрезидент Вереса заявил, что реконструкция стадиона Авангард в Ровно близка к завершению
Возможно, будет рассматриваться вариант начать его на Западе Украины, где есть стадионы в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде. Как вариант, можно рассматривать и Ровно, потому что согласно графику завершить работы можно уже в этом году (речь идет о первой очереди). Для этого необходима свобода руководства города, государства, президента УАФ. Ибо это логическое, правильное и рациональное решение", - сказал Надеин.
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