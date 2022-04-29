Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер планирует сыграть благотворительный матч с Манчестер Сити
"Горняки" намерены продолжить благотворительное турне летом
Фото: MARCA
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна высказался о возможности проведения товарищеского матча с "Манчестер Сити" в рамках благотворительного турне.
"Моя мечта, наша мечта — сыграть с "Манчестер Сити", потому что нас многое связывает с Хосепом Гвардиолой, с клубом… Их капитан Фернандиньо и Александр Зинченко — наши бывшие игроки. Мы знаем друг друга, мы друзья.
Мы знаем, что они ждут нас, и сделаем все возможное, чтобы прилететь в Англию и сыграть с "Манчестер Сити". Мы верим, что сможем продолжить благотворительный тур в июле и, возможно, в августе. Конечно, многие английские клубы зовут нас сыграть с ними.
Мы забываем о войне всего на 90 минут. Мы поедем куда угодно, если мы сможем получить помощь для украинского народа. Может, в физическом плане мы далеко, но наши сердца в Украине. Для нас не проблема лететь в США или Бразилию, важно помочь всем нуждающимся сейчас. А таких людей очень много, поверьте мне", - сказал Срна.
Популярное сейчас
- россияне отводят войска от Мариуполя и перебрасывают их на Запорожскую область – Пентагон
- Новый контракт Клоппа, полуфиналы Лиги Европы, МЮ без победы. Главные новости за 28 апреля
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Ванат круче Холанда. Динамо обыграло Боруссию в благотворительном матче
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям