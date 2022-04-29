Шахтер планирует сыграть благотворительный матч с Манчестер Сити

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна высказался о возможности проведения товарищеского матча с "Манчестер Сити" в рамках благотворительного турне.

"Моя мечта, наша мечта — сыграть с "Манчестер Сити", потому что нас многое связывает с Хосепом Гвардиолой, с клубом… Их капитан Фернандиньо и Александр Зинченко — наши бывшие игроки. Мы знаем друг друга, мы друзья.

Мы знаем, что они ждут нас, и сделаем все возможное, чтобы прилететь в Англию и сыграть с "Манчестер Сити". Мы верим, что сможем продолжить благотворительный тур в июле и, возможно, в августе. Конечно, многие английские клубы зовут нас сыграть с ними.