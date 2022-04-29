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Маркевич: Последняя хорошая команда Динамо была в 1998 году

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинский тренер недоволен уровнем клуба на евроарене

Маркевич: Последняя хорошая команда Динамо была в 1998 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич объяснил свою критику в адрес киевского "Динамо".

"Команда мучается, ну я, как тренер, понимаю. Ну проиграли 1:0 "Барселоне", и все радуются. Когда-то "Динамо" четыре забивало "Барселоне". Это было действительно киевское "Динамо", которое выигрывало кубки, играло в полуфинале ЛЧ. Это было "Динамо". То, что мы сейчас видим на поле – ну, поверьте... Еще раз говорю, что не хочу оскорблять футболистов. Может, есть 4 человека, которые что-то из себя представляют. Те, кто понимает футбол, видят, что это не то, что должно быть в киевском "Динамо".

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"Динамо" должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже – провал полный, это все понимают. Ну, там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе – одни провалы. Я имел это в виду, "Динамо" должно быть "Динамо", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (3)
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paramon7 (Запорожье)
29.04.2022 в 11:46
Сейчас вопрос больше не в Суркисах, а в личной неприязни Маркевича. Полуфинал Кубка УЕФА тоже слабое Динамо и провал? Маркевич всегда работал с судьями и все это знают.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.04.2022 в 11:19
Хрюканье маркевича все больше напоминает симоньян и соловьева…
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+1
-1
aleks68
29.04.2022 в 11:32
а сам-то на кого похож?чмо дырявое.маркевич имеет право это говорить.а ты ......вообще никто.лижи суркисне молча и не тявкай
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0
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