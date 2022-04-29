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Маркевич: Последняя хорошая команда Динамо была в 1998 году
Украинский тренер недоволен уровнем клуба на евроарене
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич объяснил свою критику в адрес киевского "Динамо".
"Команда мучается, ну я, как тренер, понимаю. Ну проиграли 1:0 "Барселоне", и все радуются. Когда-то "Динамо" четыре забивало "Барселоне". Это было действительно киевское "Динамо", которое выигрывало кубки, играло в полуфинале ЛЧ. Это было "Динамо". То, что мы сейчас видим на поле – ну, поверьте... Еще раз говорю, что не хочу оскорблять футболистов. Может, есть 4 человека, которые что-то из себя представляют. Те, кто понимает футбол, видят, что это не то, что должно быть в киевском "Динамо".
"Динамо" должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже – провал полный, это все понимают. Ну, там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе – одни провалы. Я имел это в виду, "Динамо" должно быть "Динамо", - сказал Маркевич.
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