Маркевич: Последняя хорошая команда Динамо была в 1998 году

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич объяснил свою критику в адрес киевского "Динамо".

"Команда мучается, ну я, как тренер, понимаю. Ну проиграли 1:0 "Барселоне", и все радуются. Когда-то "Динамо" четыре забивало "Барселоне". Это было действительно киевское "Динамо", которое выигрывало кубки, играло в полуфинале ЛЧ. Это было "Динамо". То, что мы сейчас видим на поле – ну, поверьте... Еще раз говорю, что не хочу оскорблять футболистов. Может, есть 4 человека, которые что-то из себя представляют. Те, кто понимает футбол, видят, что это не то, что должно быть в киевском "Динамо".

"Динамо" должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже – провал полный, это все понимают. Ну, там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе – одни провалы. Я имел это в виду, "Динамо" должно быть "Динамо", - сказал Маркевич.