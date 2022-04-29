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Источник назвал причину, по которой Цыганков пропускал матчи Динамо
Лидер киевлян пропустил два благотворительных матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков снова вынужден преодолевать проблемы со здоровьем.
По данным источника, 24-летний полузащитник пропускает благотворительные матчи из-за незначительного повреждения. О характере травмы не сообщается.
Цыганков просидел в запасе весь матч против "Боруссии" Дортмунд, а на игру с "Динамо" Загреб не попал даже в заявку. Четвертого мая подопечные Мирчи Луческу сыграют очередной благотворительный поединок - соперником станет швейцарский "Базель".
В сезоне 2021/2022 Цыганков провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.
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