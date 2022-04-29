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Заря прекратила финансирование команды после начала войны - СМИ
Игроки поддерживают форму индивидуально либо же в других коллективах
zarya-lugansk.com
"Заря" после начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины приостановила футбольную деятельность. Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, все футболисты команды ушли в безвременный отпуск, а руководство клуба не разъяснило коллективу о сложившейся ситуации и дальнейших перспективах существования "Зари".
Клуб хранит молчание в контактах с футболистами, а после 24 февраля фонд заработной платы был заморожен. Сейчас многие футболисты луганского клуба поддерживают форму индивидуально либо же в других коллективах.
Впрочем, нет ясности с составом команды на следующий сезон, а также – с главным тренером: срок действия контракта нынешнего наставника "Зари" Виктора Скрипника заканчивается через месяц.
Напомним, что луганский клуб получил право стартовать в Лиге конференций следующего сезона, учитывая недоигранный из-за полномасштабной войны чемпионат страны.
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