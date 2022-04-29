  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря прекратила финансирование команды после начала войны - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря прекратила финансирование команды после начала войны - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Игроки поддерживают форму индивидуально либо же в других коллективах

Заря прекратила финансирование команды после начала войны - СМИ

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" после начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины приостановила футбольную деятельность. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, все футболисты команды ушли в безвременный отпуск, а руководство клуба не разъяснило коллективу о сложившейся ситуации и дальнейших перспективах существования "Зари".

Клуб хранит молчание в контактах с футболистами, а после 24 февраля фонд заработной платы был заморожен. Сейчас многие футболисты луганского клуба поддерживают форму индивидуально либо же в других коллективах.

Впрочем, нет ясности с составом команды на следующий сезон, а также – с главным тренером: срок действия контракта нынешнего наставника "Зари" Виктора Скрипника заканчивается через месяц.

Напомним, что луганский клуб получил право стартовать в Лиге конференций следующего сезона, учитывая недоигранный из-за полномасштабной войны чемпионат страны.

Читайте такжеПрезидент УАФ: К сожалению, есть клубы, которые могут исчезнуть
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде