Заря прекратила финансирование команды после начала войны - СМИ

"Заря" после начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины приостановила футбольную деятельность. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, все футболисты команды ушли в безвременный отпуск, а руководство клуба не разъяснило коллективу о сложившейся ситуации и дальнейших перспективах существования "Зари".

Клуб хранит молчание в контактах с футболистами, а после 24 февраля фонд заработной платы был заморожен. Сейчас многие футболисты луганского клуба поддерживают форму индивидуально либо же в других коллективах.

Впрочем, нет ясности с составом команды на следующий сезон, а также – с главным тренером: срок действия контракта нынешнего наставника "Зари" Виктора Скрипника заканчивается через месяц.

Напомним, что луганский клуб получил право стартовать в Лиге конференций следующего сезона, учитывая недоигранный из-за полномасштабной войны чемпионат страны.