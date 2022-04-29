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Звездный новичок Шахтера близок к переходу в Бенфику
Бразилец не планирует возвращаться в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтер
Звездный футболист "Шахтера" Давид Нерес не собирается больше возвращаться в стан "горняков".
По информации Goal.com, 25-летний бразилец беспокоится за безопасность своей семьи и хочет сменить клуб, но при этом остаться в Европе, так как возвращение на родину также не входит в его планы.
Ожидается, что Нерес летом переберется в "Бенфику", которая уже ведет переговоры с "Шахтером". Их детали пока не раскрываются, но ситуация очень близка к положительному исходу.
Напомним, что Давид стал игроком “Шахтера” в январе этого года, перейдя из "Аякса" за 12 миллионов евро. Однако из-за начала полномасштабной войны россии против Украины, вингер не успел дебютировать в официальных матчах дончан.
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