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Звездный новичок Шахтера близок к переходу в Бенфику

Премьер-лига
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Бразилец не планирует возвращаться в донецкий клуб

Звездный новичок Шахтера близок к переходу в Бенфику

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Звездный футболист "Шахтера" Давид Нерес не собирается больше возвращаться в стан "горняков".

По информации Goal.com, 25-летний бразилец беспокоится за безопасность своей семьи и хочет сменить клуб, но при этом остаться в Европе, так как возвращение на родину также не входит в его планы.

Ожидается, что Нерес летом переберется в "Бенфику", которая уже ведет переговоры с "Шахтером". Их детали пока не раскрываются, но ситуация очень близка к положительному исходу.

Напомним, что Давид стал игроком “Шахтера” в январе этого года, перейдя из "Аякса" за 12 миллионов евро. Однако из-за начала полномасштабной войны россии против Украины, вингер не успел дебютировать в официальных матчах дончан.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Goal.com

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