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Ассистент Де Дзерби: Уйти из Шахтера я решил сам

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист начнет самостоятельную карьеру

Ассистент Де Дзерби: Уйти из Шахтера я решил сам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Один из ассистентов главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби Паоло Бьянко вспомнил, как покидал Украину, и снова заявил, что уходит из донецкого клуба.

"Все происходило быстро. До этого МИД и посольство советовали нам покинуть страну. Намеки на российское вторжение ощущались с середины ноября. Мы работали до дня перед началом войны 24 февраля.

Нас разбудили бомбы, это было тяжелое время. Часы ожидания тянулись бесконечно как для нас, так и для членов наших семей из Италии, ожидавших новости. Мы не давали себе спать мысленно, потому что каким-то образом нам нужно было уехать. Потом нам повезло, через несколько дней мы покинули Украину.

Я решил уйти из "Шахтера" самостоятельно и возобновить свой путь, начатый несколько лет назад в Сиракузах. Хочу быть тренером, сообщил об этом Роберто в январе. Я отлично провел время с ним и многому научился. Два с половиной года назад, когда он предложил сотрудничать с ним, я колебался, потому что это было не то, чем я хотел заниматься. Но после этого опыта я обогатил свой профессиональный фон, и сейчас амбиции каждого из нас преобладают над другими аспектами", - заявил Бьянко.

Напомним, 44-летний специалист присоединился к команде Де Дзерби еще в "Сассуоло", а затем переехал вместе с ним в "Шахтер". В украинском клубе Паоло был тренером по технике.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паоло Бьянко
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Источник:
QdS.it

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