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Хорват с сине-желтым сердцем. Йовичевич исполнил гимн Украины перед матчем Динамо
Искреннее исполнение
Фото: shakhtar.com
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич вместе со своей женой посетил товарищеский матч с участием киевского "Динамо".
Вчера в Загребе в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" киевляне встречались с действующим чемпионом Хорватии – загребским "Динамо". Команды разошлись боевой ничьей - 2:2.
На трибунах "Максимира" присутствовало немало известных футбольных личностей, среди которых был и главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Хорват вместе со своей супругой активно болел за Артема Довбика, который во время войны поддерживает форму в составе "бело-синих".
А перед стартовым свистком поединка он душевно исполнил Гимн Украины.
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