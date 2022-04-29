  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хорват с сине-желтым сердцем. Йовичевич исполнил гимн Украины перед матчем Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорват с сине-желтым сердцем. Йовичевич исполнил гимн Украины перед матчем Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Искреннее исполнение

Хорват с сине-желтым сердцем. Йовичевич исполнил гимн Украины перед матчем Динамо

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич вместе со своей женой посетил товарищеский матч с участием киевского "Динамо".

Вчера в Загребе в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" киевляне встречались с действующим чемпионом Хорватии – загребским "Динамо". Команды разошлись боевой ничьей - 2:2.

На трибунах "Максимира" присутствовало немало известных футбольных личностей, среди которых был и главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Хорват вместе со своей супругой активно болел за Артема Довбика, который во время войны поддерживает форму в составе "бело-синих".

А перед стартовым свистком поединка он душевно исполнил Гимн Украины.

Читайте такжеЙовичевич посетил расположение Динамо накануне благотворительного матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде