Хорват с сине-желтым сердцем. Йовичевич исполнил гимн Украины перед матчем Динамо

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич вместе со своей женой посетил товарищеский матч с участием киевского "Динамо".

Вчера в Загребе в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" киевляне встречались с действующим чемпионом Хорватии – загребским "Динамо". Команды разошлись боевой ничьей - 2:2.

На трибунах "Максимира" присутствовало немало известных футбольных личностей, среди которых был и главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Хорват вместе со своей супругой активно болел за Артема Довбика, который во время войны поддерживает форму в составе "бело-синих".

А перед стартовым свистком поединка он душевно исполнил Гимн Украины.