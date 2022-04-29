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Президент Вереса ответил на вопрос о возможном исчезновении клуба

Премьер-лига
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В клубе понимают, как нужно действовать в финансовом плане

Президент Вереса ответил на вопрос о возможном исчезновении клуба

nkveres.com

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин ответил на вопрос о возможном прекращении существования клуба.

"Вопрос об исчезновении клуба не стоит. Для себя мы имеем определенное понимание, как должны поступать и в финансовом плане, после войны. "Верес" точно будет. Будет Украина - будет и "Верес", — сказал Надеин в комментарии Футбол NEWS.

Ранее президент ровенчан предположил, что новый чемпионат Украины могут начать в западных областях страны.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ТК Футбол

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