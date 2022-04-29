Президент Вереса ответил на вопрос о возможном исчезновении клуба

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин ответил на вопрос о возможном прекращении существования клуба.

"Вопрос об исчезновении клуба не стоит. Для себя мы имеем определенное понимание, как должны поступать и в финансовом плане, после войны. "Верес" точно будет. Будет Украина - будет и "Верес", — сказал Надеин в комментарии Футбол NEWS.