Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса ответил на вопрос о возможном исчезновении клуба
В клубе понимают, как нужно действовать в финансовом плане
nkveres.com
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин ответил на вопрос о возможном прекращении существования клуба.
"Вопрос об исчезновении клуба не стоит. Для себя мы имеем определенное понимание, как должны поступать и в финансовом плане, после войны. "Верес" точно будет. Будет Украина - будет и "Верес", — сказал Надеин в комментарии Футбол NEWS.
Ранее президент ровенчан предположил, что новый чемпионат Украины могут начать в западных областях страны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Польша передала Украине 200 танков T-72, также от стран-партнеров получен новый ЗРК С-300
- Подоляк: Боевые действия однозначно перенесутся на территорию рф
- Источник назвал причину, по которой Цыганков пропускал матчи Динамо
- Официально: Чемпионат Украины не будет доигран
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти