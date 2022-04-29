Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Уже начал бегать, еще неделя и буду готов". Кривцов - о своей травме
Защитник "Шахтера" продолжает восстанавливаться после повреждения
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о вторжении россии в Украину и своем восстановлении после травмы.
"Первые дни войны мы пробыли в Киеве, жили на паркинге, мы даже не поднимались в квартиры. Потом приняли решение, что детей нужно вывозить, в первую очередь, было страшно за их жизнь и не хотели, чтобы они слышали взрывы и видели этот ужас.
Мы приехали в Бухарест, мне удалось уехать, потому что я многодетный отец. Там продолжил заниматься и возобновляться. Должен был делать 24 февраля повторный КТ-снимок, но из-за этих действий, я не смог пройти правильно медицинское обследование и тренировался самостоятельно.
Когда приехал в клуб, врачи сказали, что я в хорошей физической форме, просто нужно время, чтобы адаптировать голеностоп и в ближайшее время буду тренироваться. Я начал бегать, думаю, что неделя или две - и я буду на 100% готов", — сказал Кривцов.
Популярное сейчас
- Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142
- россияне отводят войска от Мариуполя и перебрасывают их на Запорожскую область – Пентагон
- Яремчук: С эвакуацией родителей жены из Чернигова помог Ярмоленко
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям