"Уже начал бегать, еще неделя и буду готов". Кривцов - о своей травме

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о вторжении россии в Украину и своем восстановлении после травмы.

"Первые дни войны мы пробыли в Киеве, жили на паркинге, мы даже не поднимались в квартиры. Потом приняли решение, что детей нужно вывозить, в первую очередь, было страшно за их жизнь и не хотели, чтобы они слышали взрывы и видели этот ужас.

Мы приехали в Бухарест, мне удалось уехать, потому что я многодетный отец. Там продолжил заниматься и возобновляться. Должен был делать 24 февраля повторный КТ-снимок, но из-за этих действий, я не смог пройти правильно медицинское обследование и тренировался самостоятельно.

Когда приехал в клуб, врачи сказали, что я в хорошей физической форме, просто нужно время, чтобы адаптировать голеностоп и в ближайшее время буду тренироваться. Я начал бегать, думаю, что неделя или две - и я буду на 100% готов", — сказал Кривцов.