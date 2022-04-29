УПЛ приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Европейских Лиг

В Стамбуле прошла Генеральная Ассамблея Европейских Лиг, в которой УПЛ приняла участие в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт УПЛ.

На встрече присутствовали представители 28 европейских футбольных лиг, а также УЕФА, FIFPro и WLF.

Отдельной темой Генеральной Ассамблеи стало обсуждение тяжелой ситуации в Украине. В своей речи Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей, в котором вынужденно находятся футбольные клубы.

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Также обратился ко всем участникам с призывом финансово поддержать украинский профессиональный футбол.

В результате УПЛ договорилась продолжить прямые диалоги с ведущими европейскими лигами по поводу содействия скорейшему преодолению последствий военной агрессии со стороны России.