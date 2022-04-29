  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Европейских Лиг
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Европейских Лиг

Премьер-лига
(1 голосов)

Дикий призвал финансово поддержать украинский футбол

УПЛ приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Европейских Лиг

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В Стамбуле прошла Генеральная Ассамблея Европейских Лиг, в которой УПЛ приняла участие в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт УПЛ.

На встрече присутствовали представители 28 европейских футбольных лиг, а также УЕФА, FIFPro и WLF.

Отдельной темой Генеральной Ассамблеи стало обсуждение тяжелой ситуации в Украине. В своей речи Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей, в котором вынужденно находятся футбольные клубы.

Читайте такжеДиректор УПЛ: Важно сохранить интересы клубов низших лиг

Также обратился ко всем участникам с призывом финансово поддержать украинский профессиональный футбол.

В результате УПЛ договорилась продолжить прямые диалоги с ведущими европейскими лигами по поводу содействия скорейшему преодолению последствий военной агрессии со стороны России.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде