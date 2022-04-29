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УПЛ приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Европейских Лиг
Дикий призвал финансово поддержать украинский футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В Стамбуле прошла Генеральная Ассамблея Европейских Лиг, в которой УПЛ приняла участие в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт УПЛ.
На встрече присутствовали представители 28 европейских футбольных лиг, а также УЕФА, FIFPro и WLF.
Отдельной темой Генеральной Ассамблеи стало обсуждение тяжелой ситуации в Украине. В своей речи Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей, в котором вынужденно находятся футбольные клубы.
Также обратился ко всем участникам с призывом финансово поддержать украинский профессиональный футбол.
В результате УПЛ договорилась продолжить прямые диалоги с ведущими европейскими лигами по поводу содействия скорейшему преодолению последствий военной агрессии со стороны России.
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