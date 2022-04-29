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Не может оставить команду. Луческу не возглавит Фенербахче - источник

Премьер-лига
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Чувствует ответственность за "Динамо"

Не может оставить команду. Луческу не возглавит Фенербахче - источник

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Украинский телеведущий и журналист Игорь Цыганык уверен, что Мирча Луческу не покинет "Динамо" ради "Фенербахче".

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"Поговорили с Луческу минут пятнадцать. Он очень переживает, спрашивает: "Как в Киеве?", "Что происходит и какая ситуация?". Он в потоке новостей, разбирается, спрашивает, кто пострадал. Это была часть бытового разговора.

Поговорили немного и о футболе. Когда я сказал, что он может быть главным тренером "Фенербахче", Луческу откровенно рассмеялся. Тренер сказал, что сейчас у него все мысли связаны с "Динамо", и он собирается делать все, чтобы возобновился украинский футбол. Он очень любит украинский футбол, и сейчас для него это главная история.

Луческу очень надеется, что скоро (не в ближайшее время или в ближайшие дни, а когда будет победа) начнется новый чемпионат. Он намерен работать в "Динамо" и на сегодняшний день у него нет мыслей о том, чтобы покинуть киевский клуб. Он желает работать на украинском футболе.

Я почувствовал в его словах такой момент (он искренне говорил об Украине, о том, что это его вторая Родина), что он в такой ситуации, в которой оказались Украина и "Динамо", просто не может покинуть команду", - заявил Цыганик.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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