Цыганык: До конца военного положения игроки Шахтера и Динамо не смогут никуда перейти

Журналист Игорь Цыганык рассказал о техничном моменте, который может помешать "Динамо" и "Шахтеру" продать летом своих игроков.

"Футболисты "Динамо" и "Шахтера" выехали за границу, подписав бумаги о том, что они обязательно вернутся. Сейчас у них матчи, потом сборная, потом, возможно, снова матчи. До конца военного положения они не смогут никуда перейти, они обязаны вернуться в Украину.

Для того чтобы кого-то продать, нужно разрешение на то, чтобы этот мужчина уехал. Я думаю, что до стабилизации политической жизни в Украине будет сложно говорить о том, что кто-то подписал контракт с другим клубом.

Мы сейчас говорим о трансферах с перспективой, что возможно летом будет победа и стабилизируется политическая жизнь. Сейчас все игроки военнообязанные граждане Украины, которые должны вернуться в свою страну по первому вызову", - заявил Цыганык.