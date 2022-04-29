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Цыганык: До конца военного положения игроки Шахтера и Динамо не смогут никуда перейти
Интересная деталь
Фото: ФК Динамо
Журналист Игорь Цыганык рассказал о техничном моменте, который может помешать "Динамо" и "Шахтеру" продать летом своих игроков.
"Футболисты "Динамо" и "Шахтера" выехали за границу, подписав бумаги о том, что они обязательно вернутся. Сейчас у них матчи, потом сборная, потом, возможно, снова матчи. До конца военного положения они не смогут никуда перейти, они обязаны вернуться в Украину.
Для того чтобы кого-то продать, нужно разрешение на то, чтобы этот мужчина уехал. Я думаю, что до стабилизации политической жизни в Украине будет сложно говорить о том, что кто-то подписал контракт с другим клубом.
Мы сейчас говорим о трансферах с перспективой, что возможно летом будет победа и стабилизируется политическая жизнь. Сейчас все игроки военнообязанные граждане Украины, которые должны вернуться в свою страну по первому вызову", - заявил Цыганык.
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