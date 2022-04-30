Ванат: Посвящаю забитые мячи военным, которые защищают нашу страну

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат, забивший в прошедших благотворительных матчах против дортмундской "Боруссии" и загребского "Динамо" четыре мяча, дал интервью клубному сайту. Он рассказал о впечатлениях от игр и о разнице с официальными матчами:

"Естественно, только положительные [впечатления]. Мы имеем возможность играть с хорошими квалифицированными соперниками, поддерживать форму и приносить пользу, в том числе финансовую, родной стране и соотечественникам.

Каждый футболист хочет выигрывать в любой игре – будь то товарищеский матч или официальный. И здесь также на каждую игру мы выходим с мыслями только о победе, как и в официальных играх, при этом понимая, что наша игра и результаты в том числе радуют миллионы украинцев".

Он также рассказал, кому посвящает свои голы в благотворительных матчах:

"Хотел бы посвятить эти забитые мячи военным, которые защищают нашу страну от агрессора. Благодаря им Украина продолжает существовать, и после войны и нашей победы она станет только лучше".