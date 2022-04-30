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Игрок Ворсклы Якубу перешел в аренду в Луго

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано до конца сезона

Игрок Ворсклы Якубу перешел в аренду в Луго

Фото: GHANAsoccernet

UA-Футбол
Новина українською

Ганский вингер полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу перешел в аренду в "Луго" из второго дивизиона чемпионата Испании до конца сезона, как сообщил клуб в своем Facebook-аккаунте. Команда идет на пятнадцатом месте в таблице.

В этом сезоне Якубу сыграл за "Ворсклу" в 19 матчах во всех турнирах и отдал один ассист. Как сообщает портал transfermarkt, в соглашение об аренде включена опция выкупа игрока. До конца чемпионата «Луго» предстоит сыграть всего в 5 матчах.

Испанской команде также принадлежит украинский левый защитник Орест Лебеденко. Воспитанник львовских "Карпат" проводит уже второй сезон в составе "Луго", сыграв за клуб более 40 матчей.

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В статье: Ворскла (Полтава) Луго Орест Лебеденко Наджиб Якубу
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