Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Ворсклы Якубу перешел в аренду в Луго
Соглашение рассчитано до конца сезона
Фото: GHANAsoccernet
Ганский вингер полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу перешел в аренду в "Луго" из второго дивизиона чемпионата Испании до конца сезона, как сообщил клуб в своем Facebook-аккаунте. Команда идет на пятнадцатом месте в таблице.
В этом сезоне Якубу сыграл за "Ворсклу" в 19 матчах во всех турнирах и отдал один ассист. Как сообщает портал transfermarkt, в соглашение об аренде включена опция выкупа игрока. До конца чемпионата «Луго» предстоит сыграть всего в 5 матчах.
Испанской команде также принадлежит украинский левый защитник Орест Лебеденко. Воспитанник львовских "Карпат" проводит уже второй сезон в составе "Луго", сыграв за клуб более 40 матчей.
Популярное сейчас
- Камни с неба. Украинские разведчики обнаружили, артиллерия уничтожила оккупантов - ФОТО
- ВСУ уничтожили российского подполковника, воевавшего на Донбассе еще в 2016-м
- "Два месяца люди просто ждут конца, ждут ВСУ". Детский тренер рассказал о жизни на оккупированной Херсонщине
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям