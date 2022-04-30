Игрок Ворсклы Якубу перешел в аренду в Луго

Ганский вингер полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу перешел в аренду в "Луго" из второго дивизиона чемпионата Испании до конца сезона, как сообщил клуб в своем Facebook-аккаунте. Команда идет на пятнадцатом месте в таблице.

В этом сезоне Якубу сыграл за "Ворсклу" в 19 матчах во всех турнирах и отдал один ассист. Как сообщает портал transfermarkt, в соглашение об аренде включена опция выкупа игрока. До конца чемпионата «Луго» предстоит сыграть всего в 5 матчах.

Испанской команде также принадлежит украинский левый защитник Орест Лебеденко. Воспитанник львовских "Карпат" проводит уже второй сезон в составе "Луго", сыграв за клуб более 40 матчей.