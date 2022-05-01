Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо

Отец украинского полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова покинул границы Украины в условиях военного положения как участник делегации киевлян.

В списке из 37 человек Виталий Цыганков числится, как тренер вратарей. Отметим, что он выступал на позиции голкипера во время своей карьеры, затем работал в первой команде "Динамо", но в последнее время занимал должность в академии.

На официальном сайте киевлян Виталий Цыганков отсутствует в списке тренерского штаба. Тренером вратарей там является Михаил Михайлов.

Также напомним, что отец Виктора Цыганкова является по совместительству и агентом 24-летнего вингера.