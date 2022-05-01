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Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный поворот

Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Отец украинского полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова покинул границы Украины в условиях военного положения как участник делегации киевлян.

В списке из 37 человек Виталий Цыганков числится, как тренер вратарей. Отметим, что он выступал на позиции голкипера во время своей карьеры, затем работал в первой команде "Динамо", но в последнее время занимал должность в академии.

На официальном сайте киевлян Виталий Цыганков отсутствует в списке тренерского штаба. Тренером вратарей там является Михаил Михайлов.

Также напомним, что отец Виктора Цыганкова является по совместительству и агентом 24-летнего вингера.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (4)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.05.2022 в 11:20
А кротячью делегацию не поверяли? Или за это не заплатят?
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Webracer (Київ)
01.05.2022 в 10:09
Патріотизм аж зашкалює
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Litb@rski (Кёльн)
01.05.2022 в 09:27
И всё так чинно и благородно,что аж противно
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
01.05.2022 в 09:42
Согласен. Что они сейчас в отмазку придумают. Срочно понадобился ещё один тренер?
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