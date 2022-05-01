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Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо
Интересный поворот
фото - Олександр Приходько
Отец украинского полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова покинул границы Украины в условиях военного положения как участник делегации киевлян.
В списке из 37 человек Виталий Цыганков числится, как тренер вратарей. Отметим, что он выступал на позиции голкипера во время своей карьеры, затем работал в первой команде "Динамо", но в последнее время занимал должность в академии.
На официальном сайте киевлян Виталий Цыганков отсутствует в списке тренерского штаба. Тренером вратарей там является Михаил Михайлов.
Также напомним, что отец Виктора Цыганкова является по совместительству и агентом 24-летнего вингера.
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