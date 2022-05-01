Андриевский: Хочется, чтобы украинский футбол был, жил и развивался

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал поддержку фанатов во время благотворительных матчей и текущую ситуацию в украинском футболе:

“ – Очень тепло, что стало неожиданностью для нас. Очень приятно было видеть много людей в Германии, Польше и Клуже. Все кричали "Слава Украине", трудно было смотреть на это без слез. Мы благодарны всем командам, которые согласились помочь нашей стране.

– Для вас также 24 февраля остановилась жизнь?

– Конечно, как и у всех. У моей семьи, у меня, у моих близких. Это все очень тяжело. Трудно поверить, что это может быть в 2022 году. Надеюсь, это скоро кончится.

– Как восприняли новость о завершении сезона без награждения призеров?

– Все равно было, что они примут. Это сейчас далеко не самое главное. Как приняли, так и есть. Будем двигаться дальше. Главное, чтобы война кончилась.

– Что будет с нашим футболом?

– Это точно не ко мне вопрос? Хочется, чтобы он был, жил и развивался, но сейчас сложно говорить об этом”, - сказал Андриевский.