Шахтер заработает на трансфере Нереса в португальский клуб больше, чем потратил

Зимний новичок донецкого Шахтера Давид Нерес близок к быстрому уходу из клуба. Как сообщалось ранее, "Бенфика" хочет подписать бразильца.

Португальский портал O Jogo сообщает, что контракт между сторонами будет заключен до 2027 года. Также отмечается, что сумма трансфера будет больше той, за которую приобрел Шахтер Нереса. Сколько именно – неизвестно.

Напомним, что в середине января "горняки" заплатили "Аяксу" за Давида 12 млн евро. Тогда его трансферная стоимость составляла 20 млн евро. На данный момент эта сумма не изменилась.

Нерес успел сыграть за “Шахтер” только в товарищеских встречах, не проведя ни одного официального матча. В Украину вингер возвращать не планирует, ведь хочет найти себе и своей семье более безопасное место для проживания. Руководство "горняков" знает о решении Давида.