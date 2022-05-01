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Шахтер - Хайдук: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новый соперник "горняков" в благотворительном турне
Фото: ФК Шахтер
Благотворительный матч, 01.05.2022
"Шахтер" 16:00 "Хайдук"
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