Марлон, Соломон и возвращение Корниенко. Стал известен состав Шахтера на товарищеский матч против Хайдука

В благотворительном матче, который проходит в рамках тура за мир в Украине, донецкий "Шахтер" приехал в гости к хорватскому "Хайдуку" из Сплита. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби выбрал следующий состав на игру:

Пятов, Матвиенко, Корниенко, Бондаренко, Марлон, Степаненко, Конопля, Судаков, Топалов, Мудрик, Соломон.

Отметим, что сразу со старта начнет матч Виктор Корниенко, который всего четыре дня назад присоединился к команде на сборах.

Матч состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Стартовый свисток запланирован на 16:00. За ходом событий можно будет следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.