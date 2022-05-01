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Марлон, Соломон и возвращение Корниенко. Стал известен состав Шахтера на товарищеский матч против Хайдука
Виктор снова в игре
Фото: ФК Шахтер Донецк
В благотворительном матче, который проходит в рамках тура за мир в Украине, донецкий "Шахтер" приехал в гости к хорватскому "Хайдуку" из Сплита. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби выбрал следующий состав на игру:
Пятов, Матвиенко, Корниенко, Бондаренко, Марлон, Степаненко, Конопля, Судаков, Топалов, Мудрик, Соломон.
????????⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч з «Хайдуком».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 1, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію поєдинку: https://t.co/JyPu7a8UFm.
???????? Купуйте віртуальний квиток для допомоги Україні: https://t.co/2WPK2Mfepq.#ХайдукШахтар #Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/7plLL4PAs8
Отметим, что сразу со старта начнет матч Виктор Корниенко, который всего четыре дня назад присоединился к команде на сборах.
Матч состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Стартовый свисток запланирован на 16:00. За ходом событий можно будет следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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