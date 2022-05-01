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Проблема для сборной: Мудрик получил травму в благотворительном матче

Премьер-лига
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Вингер "Шахтера" покинул поле уже на 7-й минуте

Проблема для сборной: Мудрик получил травму в благотворительном матче

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик не смог доиграть товарищеский матч против "Хайдука", попросив замену уже на 7-й минуте.

Уходя с поля, 21-летний игрок держался за правую ногу. Характер и степень серьезности травмы пока неизвестны.

Повреждение Мудрика - плохая новость для тренеров сборной Украины, которая сегодня начала подготовку к стыковым матчам за место на ЧМ-2022. Вингер "Шахтера" забил 2 гола и отдал 7 голевых передач в УПЛ, а затем неплохо выглядел и в товарищеских поединках.

Напомним, 11 мая Украина проведет свой первый спарринг после начала российского вторжения - соперником команды Александра Петракова будет "Боруссия Менхенгладбах".

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В статье: Украина Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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