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Проблема для сборной: Мудрик получил травму в благотворительном матче
Вингер "Шахтера" покинул поле уже на 7-й минуте
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик не смог доиграть товарищеский матч против "Хайдука", попросив замену уже на 7-й минуте.
Уходя с поля, 21-летний игрок держался за правую ногу. Характер и степень серьезности травмы пока неизвестны.
Повреждение Мудрика - плохая новость для тренеров сборной Украины, которая сегодня начала подготовку к стыковым матчам за место на ЧМ-2022. Вингер "Шахтера" забил 2 гола и отдал 7 голевых передач в УПЛ, а затем неплохо выглядел и в товарищеских поединках.
Напомним, 11 мая Украина проведет свой первый спарринг после начала российского вторжения - соперником команды Александра Петракова будет "Боруссия Менхенгладбах".
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