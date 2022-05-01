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Шахтёр расписал результативную ничью с Хайдуком. У хорватов капитанил 17-летний украинец

Премьер-лига
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Мирный исход в матче за мир

Шахтёр расписал результативную ничью с Хайдуком. У хорватов капитанил 17-летний украинец

Фото: HNK Hajduk Split / Автор невідомий

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтёр" сыграл вничью в очередном благотворительном матче со сплитским "Хайдуком" - клубом, за который в своё время выступал директор по футболу "горняков" Дарио Срна. Любопытно, что эта встреча состоялась в день рождения теперь уже 40-летнего функционера.

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"Хайдук" открыл счёт в дебюте встречи и в начале второго тайма забил второй. Нужно признать, что оба мяча пришли вследствие очень большого количества ошибок, тем не менее, мягкий заброс и удар слёту от Лазара при втором результативном ударе получился очень красивым.

За полчаса до финального свистка "Шахтёр" начал камбэк. Творцом первого гола стал Соломон: израильтянин запомнился отличным сольным проходом по левому краю, откатил под удар, Борячук и Судаков промазали по мячу, но Топалов у них за спиной попал. Второй гол - Шостак на замахе убрал оппонента и прострелил на дальний угол вратарской на Стасюка, перед которым была пустая рамка.

За 12 минут до финального свистка в составе хозяев на поле вышел Давид Фесюк. 17-летний украинский голкипер, который трудится в академии "Хайдука", сразу же получил капитанскую повязку от партнёров. И практически тут же сплитцы забили третий: хорошая разрезная передача на Любчича, обработка мяча и обводящий удар метров с тринадцати.

Фесюк без пропущенного поле сегодня всё же не покинул. После многоходовой комбинации партнёры передачей во вратарскую вывели Борячука на пустые ворота - промазать было сложно.

"Шахтёр" - "Хайдук" 3:3
Голы: Топалов 59, Стасюк 74, Борячук 90+1 - Любчич 10, Лазар 48, Любчич 80

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В статье: Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк)
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