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Забивали мариупольцы и Борячук. Видео голов и обзор матча Шахтер - Хайдук 3:3
Ничья в Хорватии
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Очередной благотворительный матч лидер последнего чемпионата Украины проводил в Хорватии против бывшего клуба Дарио Срны, "Хайдука". Дончане по ходу встречи уступали 0:2 и 2:3, однако в обоих случаях
"Шахтер" - "Хайдук" 33
Голы: Топалов 59, Стасюк 74, Борячук 90+1 - Любчич 10 Лазар 48, Любчич 80
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