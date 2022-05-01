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Забивали мариупольцы и Борячук. Видео голов и обзор матча Шахтер - Хайдук 3:3

Премьер-лига
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Ничья в Хорватии

Забивали мариупольцы и Борячук. Видео голов и обзор матча Шахтер - Хайдук 3:3

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Очередной благотворительный матч лидер последнего чемпионата Украины проводил в Хорватии против бывшего клуба Дарио Срны, "Хайдука". Дончане по ходу встречи уступали 0:2 и 2:3, однако в обоих случаях нашли в себе силы отыгрываться. Что интересно, два первых гола в составе "Шахтера" забили футболисты "Мариуполя", Топалов и Стасюк, а итоговую ничью команде принес Борячук, последним клубом которого был "Рух".

"Шахтер" - "Хайдук" 33
Голы: Топалов 59, Стасюк 74, Борячук 90+1 - Любчич 10 Лазар 48, Любчич 80

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В статье: Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк)
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