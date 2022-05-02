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Защитник Динамо: Куда бы мы ни приехали, все встречают очень тепло
Никита Бурда высказался о благотворительном турне
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Никита Бурда в интервью официальному клубному сайту поделился впечатлениями от благотворительного турне команды.
- Какие у тебя впечатления от благотворительного турне в Европе?
- Очень хорошие, поскольку мы играем с сильными командами, а кроме этого, имеем возможность помочь Украине — привлекаем денежные средства, благотворительные взносы в нашу страну, которые направляются на нужды людей, пострадавших от войны. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас все было хорошо, и такие матчи играть не приходилось. Лучше бы наступил мир, и мы могли играть в чемпионате Украины, как раньше.
- На что похожи эти матчи? На официальные, возможно еврокубковые, или чувствуется, что они товарищеские?
- Вне зависимости от статуса матчей — товарищеские они или официальные, настрой у нас всегда максимальный. Играем мы в еврокубках или чемпионате Украины, нас всегда готовят очень серьезно, мы ответственно подходим к поединкам.
- Как настраивает на эти матчи Луческу?
- Очень серьезно, требует максимум. Он хочет чтобы мы побеждали и показывали хорошую игру, качественный футбол, проводили хорошие комбинации — словом, все, как в официальных поединках.
- Как вас принимают в разных городах, на стадионах? Какие слова поддержки от иностранцев, футболистов приходилось слышать?
- Куда бы мы ни приехали, все встречают очень тепло — и болельщики, и футболисты. К ребятам в индивидуальном порядке подходят игроки соперников, спрашивают о ситуации в нашей стране, интересуются подробностями. Все переживают за наших людей, сочувствуют и стараются со своей стороны как-то помочь.
- Повсюду "Динамо" поддерживают украинцы, вынужденно выехавшие за границу. Общались ли с ними?
- Да, конечно. Везде есть наши люди, по возможности мы с ними встречаемся и общаемся во время наших визитов в центры для беженцев. Многие наши люди сейчас за границей, мы также в другой стране, и нам их очень не хватает. Поэтому при любой возможности мы с удовольствием с ними общаемся, узнаем об их историях, стараемся помогать и поддерживать, - сказал Бурда.
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