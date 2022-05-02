Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент УЕФА получил футболку от Шахтера с надписью Мариуполь
Александер Чеферин получил ценный подарок от "горняков"
Фото: The Guardian Nigeria
В воскресенье, 1 мая, в хорватском Сплите состоялся благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace между донецким "Шахтером" и местным "Хайдуком" (3:3).
Перед поединком генеральный директор "горняков" Сергей Палкин вручил футболку "Шахтера" с надписью MARIUPOL президенту УЕФА Александеру Чеферину.
Отметим, что дончане вышли на поле в футболках с надписями SAVE MARIUPOL ("Сохраните Мариуполь") и WE AZOVSTAL ("Мы – Азовсталь").
"Таким образом клуб хотел еще раз обратить внимание мировой общественности на проблему необходимости деблокады Мариуполя и, в частности, завода "Азовсталь", в подвалах которого вот уже два месяца укрываются от бомбардировок российскими войсками тысячи людей, в том числе женщины и дети", - сообщили в донецком клубе.
Популярное сейчас
- Германия хочет расширить антипутинскую коалицию за счет Индии
- Серия А. Рома не победила, а значит - Ювентус официально в Лиге Чемпионов
- Забивали мариупольцы и Борячук. Видео голов и обзор матча Шахтер - Хайдук 3:3
- Довбик может переехать в Серию А
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО