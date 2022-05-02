Президент УЕФА получил футболку от Шахтера с надписью Мариуполь

В воскресенье, 1 мая, в хорватском Сплите состоялся благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace между донецким "Шахтером" и местным "Хайдуком" (3:3).

Перед поединком генеральный директор "горняков" Сергей Палкин вручил футболку "Шахтера" с надписью MARIUPOL президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Отметим, что дончане вышли на поле в футболках с надписями SAVE MARIUPOL ("Сохраните Мариуполь") и WE AZOVSTAL ("Мы – Азовсталь").

"Таким образом клуб хотел еще раз обратить внимание мировой общественности на проблему необходимости деблокады Мариуполя и, в частности, завода "Азовсталь", в подвалах которого вот уже два месяца укрываются от бомбардировок российскими войсками тысячи людей, в том числе женщины и дети", - сообщили в донецком клубе.