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Президент УЕФА получил футболку от Шахтера с надписью Мариуполь

Премьер-лига
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Александер Чеферин получил ценный подарок от "горняков"

Президент УЕФА получил футболку от Шахтера с надписью Мариуполь

Фото: The Guardian Nigeria

Новина українською

В воскресенье, 1 мая, в хорватском Сплите состоялся благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace между донецким "Шахтером" и местным "Хайдуком" (3:3).

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Перед поединком генеральный директор "горняков" Сергей Палкин вручил футболку "Шахтера" с надписью MARIUPOL президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Отметим, что дончане вышли на поле в футболках с надписями SAVE MARIUPOL ("Сохраните Мариуполь") и WE AZOVSTAL ("Мы – Азовсталь").

"Таким образом клуб хотел еще раз обратить внимание мировой общественности на проблему необходимости деблокады Мариуполя и, в частности, завода "Азовсталь", в подвалах которого вот уже два месяца укрываются от бомбардировок российскими войсками тысячи людей, в том числе женщины и дети", - сообщили в донецком клубе.

Президент УЕФА получил футболку от Шахтера с надписью Мариуполь - изображение 1Президент УЕФА получил футболку от Шахтера с надписью Мариуполь - изображение 2
Фото: ФК Шахтер Донецк
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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Александер Чеферин
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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