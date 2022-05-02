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Президент УЕФА: Футбол сплотит нас еще больше после войны
Александер Чеферин отметил идею благотворительного тура
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею проведения благотворительного тура "Шахтера" Shakhtar Global Tour for Peace и поделился мнением о событиях в Украине.
– Это отличный жест доброй воли, который четко показывает, что мы остаемся людьми и заботимся друг о друге. Мы все надеемся, что эта безумная война скоро закончится.
– Вам подарили футболку клуба с названием города Мариуполя. Сейчас там сложная ситуация, что можете сказать на этот счет?
– Как я ранее говорил, это сумасшедшая война, и все мы надеемся и молимся, чтобы она закончилась побыстрее, поскольку гибель любого человека из-за нее – катастрофа.
– В чем, на ваш взгляд, сильные стороны Украины и украинского народа?
– Вы показываете единение, и я особенно признателен, что это происходит благодаря футболу, поскольку футбол – школа жизни, он объединяет нас, и сплотит нас еще больше после войны, - приводит слова Чеферина пресс-служба "горняков".
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