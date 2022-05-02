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Палкин: Азовсталь - бастион несгибаемой воли, храбрости украинских воинов
Гендиректор "Шахтера" - о месседже в поддержу Мариуполя
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью клубной пресс-службе рассказал о матче в поддержку героев "Азовстали".
– Сергей Анатольевич, игроки "Шахтера" вышли на матч в футболках в поддержку "Азовстали". В чем месседж этой акции?
– Сегодня о заводе "Азовсталь" говорит весь мир, о нем знает и о нем переживает весь мир. Потому что сегодня "Азовсталь" стал бастионом несгибаемой воли, храбрости украинских воинов, оплотом свободы украинского народа. Утром каждый украинец встает с названием завода "Азовсталь" в сердце и ложится с ним. Все переживают о воинах, о тех людях, которые находятся там, и молятся о том, чтобы их освободили как можно быстрее. И у нас сегодня такая акция, потому что должны дать еще больше месседжей в поддержку Мариуполя, в поддержку "Азовстали".
– Вы и футболисты верите, что Мариуполь будет освобожден?
– Хочу сказать словами Рината Леонидовича Ахметова, который говорит, что мы уверены, Мариуполь будет освобожден, мы уверены, Украина будет освобождена, и когда это произойдет, мы направим все свои усилия на то, чтобы восстановить Мариуполь, восстановить нашу страну и сделать ее еще намного лучше, - сказал Палкин.
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