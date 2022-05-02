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На нужды ВСУ. Рух провел благотворительный матч и собрал 50 тысяч гривен
Поединок прошел в Раве-Русской
Фото: ФК Рух
ФК "Рух" провел благотворительный матч в Раве-Русской, сообщает пресс-служба львовян.
В субботу, 30 апреля, львовский клуб по приглашению местной общины посетил город, где целью поездки было провести спарринг и собрать средства для ВСУ. Участие в товарищеской игре приняли молодые футболисты, а также опытные Юрий Панькив и Валерий Федорчук. Встреча завершилась разгромной победой "желто-черных" - 5:0.
Стоит отметить, что на футбольном поле появился клубный реабилитолог, для которого это был дебют в составе львовского клуба.
Пресс-служба "Руха" сообщила, что на протяжении матча усилиями многочисленных зрителей, посетивших игру, удалось собрать 50 тысяч гривен. Отправленные средства пойдут в поддержку ВСУ, храбро защищающих нашу страну от российских захватчиков.
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