  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На нужды ВСУ. Рух провел благотворительный матч и собрал 50 тысяч гривен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На нужды ВСУ. Рух провел благотворительный матч и собрал 50 тысяч гривен

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок прошел в Раве-Русской

На нужды ВСУ. Рух провел благотворительный матч и собрал 50 тысяч гривен

Фото: ФК Рух

Новина українською

ФК "Рух" провел благотворительный матч в Раве-Русской, сообщает пресс-служба львовян.

В субботу, 30 апреля, львовский клуб по приглашению местной общины посетил город, где целью поездки было провести спарринг и собрать средства для ВСУ. Участие в товарищеской игре приняли молодые футболисты, а также опытные Юрий Панькив и Валерий Федорчук. Встреча завершилась разгромной победой "желто-черных" - 5:0.

Стоит отметить, что на футбольном поле появился клубный реабилитолог, для которого это был дебют в составе львовского клуба.

Пресс-служба "Руха" сообщила, что на протяжении матча усилиями многочисленных зрителей, посетивших игру, удалось собрать 50 тысяч гривен. Отправленные средства пойдут в поддержку ВСУ, храбро защищающих нашу страну от российских захватчиков.

Читайте также68-е сутки войны. Генштаб ВСУ поделился оперативной утренней сводкой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде