На нужды ВСУ. Рух провел благотворительный матч и собрал 50 тысяч гривен

ФК "Рух" провел благотворительный матч в Раве-Русской, сообщает пресс-служба львовян.

В субботу, 30 апреля, львовский клуб по приглашению местной общины посетил город, где целью поездки было провести спарринг и собрать средства для ВСУ. Участие в товарищеской игре приняли молодые футболисты, а также опытные Юрий Панькив и Валерий Федорчук. Встреча завершилась разгромной победой "желто-черных" - 5:0.

Стоит отметить, что на футбольном поле появился клубный реабилитолог, для которого это был дебют в составе львовского клуба.

Пресс-служба "Руха" сообщила, что на протяжении матча усилиями многочисленных зрителей, посетивших игру, удалось собрать 50 тысяч гривен. Отправленные средства пойдут в поддержку ВСУ, храбро защищающих нашу страну от российских захватчиков.