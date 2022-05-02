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Голкипер Шахтера выставил собственную вещь на благотворительный аукцион

Премьер-лига
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Необычный лот

Голкипер Шахтера выставил собственную вещь на благотворительный аукцион

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинские футболисты продолжают помогать родной стране, кто чем может. Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин решил отдать на аукцион личную вещь.

20-летний футболист выставил свою игровую консоль PlayStation 4. Стартовая цена лота - 8 тысяч гривен. На приставке есть личный автограф вратаря. Победитель аукциона определится 3 мая.

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Все вырученные средства пойдут на счета благотворительной организации "Рух у майбутнє", которая помогает гражданам Украины, пострадавшим от российской агрессии.

Голкипер Шахтера выставил собственную вещь на благотворительный аукцион - изображение 1
Фото: newauction.org
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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Анатолий Трубин
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