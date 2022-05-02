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Голкипер Шахтера выставил собственную вещь на благотворительный аукцион
Необычный лот
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинские футболисты продолжают помогать родной стране, кто чем может. Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин решил отдать на аукцион личную вещь.
20-летний футболист выставил свою игровую консоль PlayStation 4. Стартовая цена лота - 8 тысяч гривен. На приставке есть личный автограф вратаря. Победитель аукциона определится 3 мая.
Все вырученные средства пойдут на счета благотворительной организации "Рух у майбутнє", которая помогает гражданам Украины, пострадавшим от российской агрессии.
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