Голкипер Шахтера выставил собственную вещь на благотворительный аукцион

Украинские футболисты продолжают помогать родной стране, кто чем может. Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин решил отдать на аукцион личную вещь.

20-летний футболист выставил свою игровую консоль PlayStation 4. Стартовая цена лота - 8 тысяч гривен. На приставке есть личный автограф вратаря. Победитель аукциона определится 3 мая.

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Все вырученные средства пойдут на счета благотворительной организации "Рух у майбутнє", которая помогает гражданам Украины, пострадавшим от российской агрессии.

Фото: newauction.org