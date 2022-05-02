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Защитник Динамо: Был период, что вообще мог закончить с футболом

Премьер-лига
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У футболиста был непростой этап карьеры

Защитник Динамо: Был период, что вообще мог закончить с футболом

Фото: ФК Динамо Киев

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Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда прокомментировал свое возвращение на поле после травмы.

- В октябре ты впервые вернулся на поле после годового перерыва, потом играл за дубль, прошел с командой зимние сборы. Ты уже вернул свою прежнюю игровую форму, свой уровень?

- Наверное, тот уровень, который у меня был до травмы, еще не вернул. Дай бог, это удастся сделать со временем. Все-таки, травма была тяжелая, я много пропустил. Но то, что сейчас у меня есть возможность тренироваться с командой, со своими ребятами, с хорошими футболистами — это большая польза. Через такие тренировки я прибавляю с каждым днем.

Конечно, если бы я больше играл за первую команду, процесс проходил бы быстрее. Но если принять во внимание всю совокупность факторов, я рад, что сейчас могу просто играть в футбол и тренироваться, поскольку был период, когда существовала вероятность того, что вообще мог закончить с футболом, - сказал Бурда.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ФК Динамо Киев

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